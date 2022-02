Invasione Ucraina, le reazioni dello sport LIVE: Zinchenko augura la morte a Putin. La Svezia: 'No a playoff mondiali in Russia' (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia invade l'Ucraina. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono iniziate le operazioni militari: bombe su Kiev e altre... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lainvade l'. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono iniziate le operazioni militari: bombe su Kiev e altre...

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - SkyTG24 : È cominciata l'invasione russa in #Ucraina su larga scala. Tutti gli aggiornamenti - ilpost : Migliaia di persone stanno cercando di scappare da Kiev, come testimoniano le foto di una enorme fila di automobili… - RollaTiziano : RT @Anpinazionale: 'La Segreteria Nazionale dell'#ANPI condanna fermamente l'invasione dell'#Ucraina da parte della Federazione Russa' Leg… - MattiaGallo17 : RT @putino: Il presidente turco Erdogan denuncia l'invasione russa dell'Ucraina come 'duro colpo' alla pace regionale. -