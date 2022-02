Invasione Ucraina | la situazione nel Donbass dopo l' attacco russo

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - ilpost : Ci sono diverse città ucraine sotto attacco. A questo link trovate il #liveblog con tutti gli aggiornamenti sull'Uc… - itsmc17 : RT @ilpost: Riassunto sulla situazione ucraina per chi arriva adesso: - Agenparl : Ucraina, Garavini (IV): 'Ferma condanna contro l'invasione russa.Ue e Nato reagiscano compatte. Siamo al fianco del… -

Putin scatena l'dell'. Esplosioni a Kiev, la guerra è iniziata Un attacco anche via terra. Altre forze russe stanno entrando indalla Bielorussia, come dimostrano alcuni ...iniziata la grande fuga da Kiev. Le immagini che arrivano dalla capitaledopo l'russa mostrano lunghe c olonne di macchine, di fatto ferme , in fila nel tentativo di uscire dalla città e cercare un rifugio sicuro temendo l'arrivo delle truppe di Mosca. ...La Cina "segue da vicino gli ultimi sviluppi sull'Ucraina e sollecita tutte le parti a prestare moderazione e a evitare che la situazione vada fuori controllo". Lo ha detto la portavoce del ministero ...dopo il tracollo degli asset russi in seguito all’invasione di Mosca in Ucraina. L’istituto centrale ha detto di voler in questo modo tutelare i diritti degli investitori, ridurre i rischi e limitare ...