Invasione Ucraina: al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa: 'Aggressione militare russa è ingiustificata' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 febbraio 2022)

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - MrKokopelli : RT @OrnellaVanoni: Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si disc… - luca_bonali99 : ??NO alla #guerra in #ucraina Sabato 26 febbraio a #Mantova in piazza Sordello partecipate numerosi al presidio cont… -