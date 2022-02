Inter, Lukaku sogna il ritorno in nerazzurro: il belga disposto a ridursi l’ingaggio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lukaku non sta bene al Chelsea e ora sogna il ritorno all’Inter la prossima estate: la situazione Era nell’aria da qualche tempo, ma dopo l’ultima panchina nel match di Champions League contro il Lille la situazione è definitivamente esplosa: Romelu Lukaku vuole andar via dal Chelsea e vuole tornare all’Inter. E per farlo sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con la bomba del giorno. Il belga non si è mai ambientato al Chelsea, il rapporto con Tuchel è ormai ai minimi e così lancia messaggi ai nerazzurri. L’ultima panchina in Champions ha ferito il bomber e col tempo è cresciuto il rimpianto per l’addio estivo. A differenza di Londra, Milano per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)non sta bene al Chelsea e orailall’la prossima estate: la situazione Era nell’aria da qualche tempo, ma dopo l’ultima panchina nel match di Champions League contro il Lille la situazione è definitivamente esplosa: Romeluvuole andar via dal Chelsea e vuole tornare all’. E per farlo sarebbe anche. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con la bomba del giorno. Ilnon si è mai ambientato al Chelsea, il rapporto con Tuchel è ormai ai minimi e così lancia messaggi ai nerazzurri. L’ultima panchina in Champions ha ferito il bomber e col tempo è cresciuto il rimpianto per l’addio estivo. A differenza di Londra, Milano per ...

Advertising

Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - capuanogio : ?? #Lukaku infelice al #Chelsea lancia messaggi e sogna un ritorno all'#Inter. Sarebbe anche disposto a ridursi l'i… - forumJuventus : Conte: 'Paratici prese Kulusevski alla Juve solo per toglierlo a me e all'Inter. Provò a fare lo stesso anche con L… - CalcioNews24 : #Lukaku vuole tornare all'#Inter - BELLIDEROMA : #Conte è impazzito e perde sempre #Lukaku è triste e non tocca palla #Hakimi gioca alla play con l’Inter . Chi lasc… -