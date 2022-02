Instagram, arrivano i ‘like’ alle storie: ecco come funzionano e chi può vederli (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ora puoi mettere ‘mi piace’ alle storie“. Inizia così il messaggio che moltissimi utenti Instagram stanno leggendo in queste ore, non appena aprono il social. E ancora: “Aggiungi reazioni alle storie senza inviare un messaggio. Solo la persona che condivide la storia può vedere che ti piace“. La novità che era stata annunciata nelle settimane scorse, adesso è diventata realtà. Sembra Tinder, ma non lo è. come funziona nel dettaglio? Quando pubblichiamo una story non abbiamo più il conteggio delle visualizzazioni, bensì le ‘attività’ (sempre in basso a sinistra), dove sarà possibile vedere sia quante persone hanno visto la nostra storia sia chi sono (come prima sostanzialmente) ma anche chi ha messo un cuoricino. Cuoricino che può essere lasciato o tolto semplicemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ora puoi mettere ‘mi piace’“. Inizia così il messaggio che moltissimi utentistanno leggendo in queste ore, non appena aprono il social. E ancora: “Aggiungi reazionisenza inviare un messaggio. Solo la persona che condivide la storia può vedere che ti piace“. La novità che era stata annunciata nelle settimane scorse, adesso è diventata realtà. Sembra Tinder, ma non lo è.funziona nel dettaglio? Quando pubblichiamo una story non abbiamo più il conteggio delle visualizzazioni, bensì le ‘attività’ (sempre in basso a sinistra), dove sarà possibile vedere sia quante persone hanno visto la nostra storia sia chi sono (prima sostanzialmente) ma anche chi ha messo un cuoricino. Cuoricino che può essere lasciato o tolto semplicemente ...

