Infantino | «Playoff Mondiali in Russia? Vogliamo credere che la guerra finisca prima»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) . Le parole del presidente FIFA Il presidente FIFA Gianniha risposto così alle domande dei giornalisti presenti a margine dell’incontro del Consiglio FIFA svoltosi oggi.UCRAINA-– «Questa mattina ci siamo svegliati e siamo rimasti scioccati da quel che abbiamo visto. Siamo molto preoccupati dalla situazione, è un argomento di cui abbiamo discusso oggi. A tal proposito, la FIFA esprime la propria speranza per una rapida cessazione delle ostilità e per la pace in Ucraina. La FIFA condanna l’uso della forza da parte dellain Ucraina e ogni tipo di violenza per risolvere i conflitti. La violenza non è mai una soluzione, per questo invitiamo tutti a ricostruire la pace attraverso il dialogo. Continuiamo a esprimere la nostra solidarietà alle persone coinvolte in questo conflitto. In ...