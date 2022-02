Infantino | «Condanniamo l’uso della forza da parte della Russia | monitoreremo la situazione»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La Fifa prende posizione contro laper l’attacco sferrato all’Ucraina attraverso le parole del suo presidente, Gianni, che ha parlato alla stampa al termine del Consiglio Fifa che si è svolto nel pomeriggio. “Questa mattina ci siamo svegliati e siamo rimasti scioccati da quel che abbiamo visto. Siamo molto preoccupati dalla, è un argomento di cui abbiamo discusso oggi. A tal proposito, la Fifa esprime la propria speranza per una rapida cessazione delle ostilità e per la pace in Ucraina. La Fifa condannadain Ucraina e ogni tipo di violenza per risolvere i conflitti. La violenza non è mai una soluzione, per questo invitiamo tutti a ...