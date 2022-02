Industria chimica | Quasi tutte le sostanze che produciamo sono dannose (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il nostro pianeta è costantemente minacciato dalle sostanze della chimica Industriale che produciamo, salvabile solo l’1%, le altre sono dannose Industria chimica, Quasi tutte le sostanze che produciamo sono dannose- curiosauro.itTantissime sono le sostanze che produciamo chimicamente, di queste è emerso che solo l’1% non costituisce minaccia per la salute del nostro pianeta. Un dato sconvolgente che va a toccare diversi aspetti. Non si tratta solo di inquinamento dell’aria, quanto di spreco di risorse come l’acidificazione delle acque marine. Questo porta alla conclusione: ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il nostro pianeta è costantemente minacciato dalledellale che, salvabile solo l’1%, le altreleche- curiosauro.itTantissimelechemente, di queste è emerso che solo l’1% non costituisce minaccia per la salute del nostro pianeta. Un dato sconvolgente che va a toccare diversi aspetti. Non si tratta solo di inquinamento dell’aria, quanto di spreco di risorse come l’acidificazione delle acque marine. Questo porta alla conclusione: ...

Advertising

npl_open : RT @Luca_Gualtieri1: A proposito di eccellenze, siamo sicuri che il made in Italy siano solo #moda e alimentare? Nella nostra filiera metal… - livio50435439 : @andreascolavin1 @Link4Universe ok tutto quello che dici e giusto , allora era meglio vivere con i cavalli e la pes… - reteimprese : #Portogruaro #Industria #Chimica #Cosmetica #Farmaceutica #Macchine se hai deciso di metterti in gioco e di dimostr… - grutli : RT @Luca_Gualtieri1: A proposito di eccellenze, siamo sicuri che il made in Italy siano solo #moda e alimentare? Nella nostra filiera metal… - tmsboldrini : RT @Luca_Gualtieri1: A proposito di eccellenze, siamo sicuri che il made in Italy siano solo #moda e alimentare? Nella nostra filiera metal… -