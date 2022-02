In Ucraina è guerra | il punto | lo sbarco a Odessa | la legge marziale e le sirene che suonano nel centro di Kiev

Advertising

La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città. Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare la guerra. La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che Mosca risponderà immediatamente'.

Gli Usa:scelta da Putin una carneficina La Russia è posizionata per agire in, e questo potrebbe 'risultare una catastrofe umanitaria. Un'invasione potrebbe infatti causare la morte di ...Lainè iniziata con le prime forti esplosioni a Kiev e in altre città.. Non si è fatta attendere la reazione degli Stati Uniti. 'Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una...in collegamento con la tv di Stato per annunciare un piano speciale per «smilitarizzare» e la «denazificazione» dell’Ucraina, ovvero una dichiarazione di guerra. (Corriere della Sera) ...La Russia "non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l'Occidente". Lo ha affermato Vladimir Putin dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. "Chiunque tenti di crearci ostacoli e ...