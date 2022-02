In Milleproroghe prorogato bonus chef per cuochi italiani (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Siamo orgogliosi di aver contribuito in modo fattivo a questo importante risultato". Il presidente della Federazione Italiana cuochi, Rocco Pozzulo, commenta così l'approvazione del decreto Milleproroghe contenente l'emendamento che prevede per i cuochi italiani la proroga del credito di imposta per formazione, acquisto di attrezzature a basso impatto ambientale e materie prime (il cosiddetto bonus chef).Il periodo di fruizione del credito d'imposta, infatti, viene esteso fino alle spese effettuate per tutto il 2022 con possibilità di dedurre il credito d`imposta per tutto il 2023. Sul provvedimento, portato in aula su impulso della FIC da Maria Spena, vice presidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati e prima firmataria del bonus ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Siamo orgogliosi di aver contribuito in modo fattivo a questo importante risultato". Il presidente della Federazione Italiana, Rocco Pozzulo, commenta così l'approvazione del decretocontenente l'emendamento che prevede per ila proroga del credito di imposta per formazione, acquisto di attrezzature a basso impatto ambientale e materie prime (il cosiddetto).Il periodo di fruizione del credito d'imposta, infatti, viene esteso fino alle spese effettuate per tutto il 2022 con possibilità di dedurre il credito d`imposta per tutto il 2023. Sul provvedimento, portato in aula su impulso della FIC da Maria Spena, vice presidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati e prima firmataria del...

