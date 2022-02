Iliad Fibra | il Giurì blocca la pubblicità | Offerta ingannevole

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il servizio costa 15,99 euro al mese; è concorrenziale “perché è arrivata dopo ed è partita da un foglio bianco", come ci spiega una fonte autorevole. Ma per i giudici dell'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria rischia di generare equivoci nei potenziali acquirenti

Advertising

telodogratis : Bloccato lo spot della fibra Iliad: “Pubblicità ingannevole” - giannifioreGF : #Fibra #iliad: la pubblicità è ingannevole, bloccata dall’IAP: - HelpConsumatori : #Fibra, dal Giurì stop alla pubblicità dell'offerta Iliad: 'comunicazione ingannevole' - telefoniatoday : WINDTRE segnala lo spot tv iliad sulla 'fibra chiara e tonda' allo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria)… - unifreenews : WINDTRE segnala lo spot tv iliad sulla 'fibra chiara e tonda' allo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria)… -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad Fibra

Notizie per Risparmiare di ComparaSemplice.it

Su segnalazione del concorrente Wind, il Giurì ha stabilito che la pubblicità del servizio5 Gbit è una "Comunicazione commerciale ingannevole" ordinando il blocco degli spot televisivi. Occorre rilevare che alcune perplessità erano già state segnalate subito dopo la ...La segnalazione era stata fatta da Wind e chiedeva di giudicare il messaggio 'Nascebox, lachiara e tonda con velocità fino a 5 gigabyte al secondo complessivi. Per gli utenti mobile ...Il Giurì avrebbe bloccato la pubblicità di Iliad per la sua fibra ottica, appena lanciata: la ‘soffiata’ arriverebbe dal rivale Wind Tre. Al momento non sono noti i motivi della decisione, ma sembra ...Ci risiamo, come accaduto per la campagna pubblicitaria sul mobile, anche per quella che riguarda la fibra, iliad si è ritrovata nuovamente il parere negativo dello IAP (Istituto dell’Autodisciplina ...