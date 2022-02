ILIAD | dopo tante offerte rimane il peggior operatore d’Italia | il migliore? Sempre lo stesso

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Anche per l’anno da poco passato, il 2021, Vodafone ha ottenuto lo scettro diconnessione internet per quanto riguarda il mobile. L’rosso è stato ilnel nostro Paese, per lo meno stando alla classifica stilata da nPerf, azienda che si occupa di testare la velocità delle varie connessioni, e non solo., 24/2/2022 – Computermagazine.itPer Vodafone si tratta della quarta vittoria negli ultimi quattro anni, avendo avuto la meglio sui rivali Tim,e WindTre. In totale sono stati effettuati su nPerf, disponibile sia tramite sito web quanto tramite applicazione mobile per Android e iOS, ben 580.614 test di velocità, e ciò ha permesso appunto di ottenere una valanga di risultati su connessioni che vanno dal 2G fino al 5G. In tutta questa mare di numeri Vodafone è appunto ...