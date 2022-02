Ilary e Totti smentiscono la crisi, ma online spuntano i nomi dei loro presunti nuovi fidanzati (Di giovedì 24 febbraio 2022) Circa una settimana fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba che parlava di crisi fra la coppia Ilary e Totti. Una notizia da me non ripresa perché nata e morta nel giro di un paio di giorni, dato che la conduttrice e l’ex calciatore hanno poi smentito con una serie di video. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire“, ha dichiarato il romanista con un video. La stessa Ilary, poco dopo, ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui si mostrava a cena fuori insieme al marito ed i figli. Due video che però non hanno buttato acqua sul fuoco, ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 febbraio 2022) Circa una settimana fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba che parlava difra la coppia. Una notizia da me non ripresa perché nata e morta nel giro di un paio di giorni, dato che la conduttrice e l’ex calciatore hanno poi smentito con una serie di video. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire“, ha dichiarato il romanista con un video. La stessa, poco dopo, ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui si mostrava a cena fuori insieme al marito ed i figli. Due video che però non hanno buttato acqua sul fuoco, ...

Agenzia_Ansa : Totti: 'Fake news su me e Ilary, stanco di smentire'. L'ex capitano della Roma posta un video su Instagram e chiede… - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi, “Crisi anche per questioni economiche” - blogtivvu : Ilary Blasi e Totti, spuntano i nomi delle presunte nuove fiamme: dopo la smentita il gossip non si ferma -