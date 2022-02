Ilary Blasi e Francesco Totti: la coppia smentisce la crisi ma spuntano nuovi indizi (Di giovedì 24 febbraio 2022) In queste ore è spuntata come un fulmine a ciel sereno la notizia della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Qualcuno ha persino annunciato che i due si fossero già separati e che il matrimonio fosse in bilico da alcuni mesi. Tuttavia, i diretti interessati hanno smentito le voci con alcune storie su Instagram. La coppia pare che sia sana e salva. O forse no. I media, non a caso, continuano ad avere dubbi anche perché sono emersi altri dettagli che riguardano anche la presunta ragazza di cui l’ex calciatore si sarebbe preso una cotta. Francesco Totti e Ilary Blasi, matrimonio finito? Si susseguono incontrollate le voci che ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) In queste ore è spuntata come un fulmine a ciel sereno la notizia dellatra. Qualcuno ha persino annunciato che i due si fossero già separati e che il matrimonio fosse in bilico da alcuni mesi. Tuttavia, i diretti interessati hanno smentito le voci con alcune storie su Instagram. Lapare che sia sana e salva. O forse no. I media, non a caso, continuano ad avere dubbi anche perché sono emersi altri dettagli che riguardano anche la presunta ragazza di cui l’ex calciatore si sarebbe preso una cotta., matrimonio finito? Si susseguono incontrollate le voci che ...

