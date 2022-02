Ilary Blasi e Francesco Totti, dietro la presunta crisi ci sarebbero anche questioni economiche: la ricostruzione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non si fa altro che parlare da giorni della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, su tutti i siti di gossip e cronaca rosa. La conduttrice – che vedremo presto di nuovo al timone de L’Isola dei Famosi – si era limitata a commentare i rumor con una smorfia. Il calciatore invece, aveva voluto smentire quelle che ha definito fake news, attraverso un video registrato e postato sulle sue Instagram Stories. Quello che non aveva convinto gli utenti, erano state le parole di Totti, che più che altro invitava il web a mettere un punto alla questione per rispetto in primis ai loro figli. Ilary, nel frattempo, aveva postato un video sui suoi profili social in cui inquadrava tutta la sua famiglia a cena, inclusi i loro tre meravigliosi bambini, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non si fa altro che parlare da giorni dellatra, su tutti i siti di gossip e cronaca rosa. La conduttrice – che vedremo presto di nuovo al timone de L’Isola dei Famosi – si era limitata a commentare i rumor con una smorfia. Il calciatore invece, aveva voluto smentire quelle che ha definito fake news, attraverso un video registrato e postato sulle sue Instagram Stories. Quello che non aveva convinto gli utenti, erano state le parole di, che più che altro invitava il web a mettere un punto alla questione per rispetto in primis ai loro figli., nel frattempo, aveva postato un video sui suoi profili social in cui inquadrava tutta la sua famiglia a cena, inclusi i loro tre meravigliosi bambini, ...

