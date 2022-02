Il viceallenatore di Foggia dello Shaktar Donetsk al tg1 | la squadra a Kiev Paolo Bianco | secondo di Roberto De Zerbi | ha parlato della drammatica situazione dell' invasione russa da un albergo della capitale ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022)De, ex allenatore delcalcio, è il tecnicoil cui presidente è un ricchissimo industriale ucraino. Si trova nel territorio del Donbass ma laè tutt’altro che filo: oggi è stata pubblicata la bandieradal sitosocietà dei “minatori” (, appunto). Laè in undi, compresi Dee gli altri otto italiani del suo staff. Tra essi l’allenatore in seconda, il 45enne, pugliese di, che ha rilasciato alcune ...

NoiNotizie : Il viceallenatore di #Foggia dello Shaktar Donetsk al tg1: la squadra a #Kiev. Paolo Bianco, secondo di Roberto De… -

Davide Possanzini, ex bomber della Reggina, è bloccato in un hotel di Kiev insieme a Roberto De Zerbi e il resto dello staff italiano dello Shakhtar Donetsk Anche un ex calciatore della Reggina blocca ...Vito Di Bari, vice-allenatore della Fidelis Andria, presenta in conferenza stampa il derby di domani contro il Foggia. Di seguito, le sue parole: LA PARTITA CON IL CATANIA - "La partita mi ha lasciato ...