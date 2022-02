Il vice di De Zerbi: «Siamo al sicuro, la società all’alba ci ha fatto lasciare le nostre case per andare in hotel» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Parla Davide Possanzini, vice di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. L’ex attaccante è in hotel con lo staff tecnico e con alcuni dei calciatori, tra cui i brasiliani. Il punto della situazione a Rete Sport: «I brasiliani sono in hotel come noi, per noi civili non c’è nulla di preoccupante. Per ora. Ci sono i ragazzi ucraini che sanno di cosa si parla, di cosa si tratta, per loro è davvero dura». A Possanzini è stato chiesto perché non rientrare prima. Dovevamo partire oggi pomeriggio, per senso di responsabilità e dovere abbiamo scelto di non muoverci prima. Adesso è tutto degenerato. Volevamo andare al confine in macchina, ma non ce la facciamo con un pieno. Sono 700 km. Siamo bloccati qui, la società da stamattina all’alba ci ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Parla Davide Possanzini,di Roberto Deallo Shakhtar Donetsk. L’ex attaccante è incon lo staff tecnico e con alcuni dei calciatori, tra cui i brasiliani. Il punto della situazione a Rete Sport: «I brasiliani sono income noi, per noi civili non c’è nulla di preoccupante. Per ora. Ci sono i ragazzi ucraini che sanno di cosa si parla, di cosa si tratta, per loro è davvero dura». A Possanzini è stato chiesto perché non rientrare prima. Dovevamo partire oggi pomeriggio, per senso di responsabilità e dovere abbiamo scelto di non muoverci prima. Adesso è tutto degenerato. Volevamoal confine in macchina, ma non ce la facciamo con un pieno. Sono 700 km.bloccati qui, lada stamattinaci ha ...

