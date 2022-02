Il rider pestato da una gang a Roma che rischia di diventare cieco e perdere il lavoro

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Mohamed è stato picchiato in piena notte da una babya pochi passi da Palazzo Madama, a. Era appena uscito da un Mc Donald’s, erano circa le 4 di mattina dello scorso sabato 20 febbraio, vi si era recato per ritirare un ordine per Glovo, la compagnia di delivery per la quale, a 30 anni, si è ritrovato a lavorare come. In quindici lo hanno accerchiato, poi è partita l’aggressione: “una bottigliata in faccia”, poi calci e pugni da ogni parte, fino a farlo svenire. Si è risvegliato in ambulanza, il sangue che gli scorreva da un occhio, l’unico con il quale vede. “Ho paura dila vista, sono affranto. Mi avessero colpito sull’occhio malandato avrei potuto accettarlo. Così no. Adesso mi hanno detto che mi dovranno operare se tutto va bene”, racconta al Messaggero. La preoccupazione è di non poter ...