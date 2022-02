Il procuratore di Firenze Creazzo lascia Firenze, ok del Csm. Magistrato e i pm denunciati da Renzi per caso Open (Di giovedì 24 febbraio 2022) Due mesi fa era stato sanzionato con due mesi di perdita di anzianità per le accuse di molestie presentate da una collega, il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, ha lasciato il suo incarico e viene trasferito alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con le funzioni di sostituto procuratore. La sua richiesta è stata accolta dal Consiglio superiore della magistratura, che ha approvato la proposta della terza commissione che dispone il suo trasferimento. Creazzo alla guida dei pm fiorentini aveva da poco chiesto il rinvio a giudizio, nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, per Matteo Renzi, che lo ha denunciato insieme con gli altri pubblici ministeri che hanno condotto le indagini. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Due mesi fa era stato sanzionato con due mesi di perdita di anzianità per le accuse di molestie presentate da una collega, ilcapo di, Giuseppe, hato il suo incarico e viene trasferito alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con le funzioni di sostituto. La sua richiesta è stata accolta dal Consiglio superiore della magistratura, che ha approvato la proposta della terza commissione che dispone il suo trasferimento.alla guida dei pm fiorentini aveva da poco chiesto il rinvio a giudizio, nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione, per Matteo, che lo ha denunciato insieme con gli altri pubblici ministeri che hanno condotto le indagini. La ...

