Il Porto pareggia con la Lazio e vola agli ottavi di Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa sera, giovedì 24 febbraio, allo stadio Olimpico si è giocata l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Porto pareggia con la Lazio per 2-2 e strappa il pass per gli ottavi di finale del torneo. Com'è andata la partita? Qatar-2022: gli spareggi in Russia scatenano mal di pancia Il Porto pareggia con la Lazio: com'è andata la partita? Il match che si è da poco concluso all'Olimpico di Roma tra Lazio e Porto, sarebbe potuto andare sicuramente meglio per i padroni di casa che hanno pareggiato per 2-2. Il risultato non cambia le sorti dei padroni di casa. I Portoghesi sono riusciti a rifilare ai biancocelesti due gol che hanno permesso loro ...

