Il Porto pareggia all’Olimpico: finisce al playoff l’avventura della Lazio in Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – finisce al playoff l’avventura della Lazio in Europa League. I biancocelesti, battuti 2-1 in trasferta al Do Dragao (leggi qui), pareggiano 2-2 all’Olimpico contro il Porto che accede così agli ottavi di finale. Al vantaggio dei capitolini con Immobile al 19’, rispondono Taremi su rigore al 31’ e Uribe al 68’; inutile il gol del 2-2 al 95’ di Cataldi. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma –alin. I biancocelesti, battuti 2-1 in trasferta al Do Dragao (leggi qui),no 2-2contro ilche accede così agli ottavi di finale. Al vantaggio dei capitolini con Immobile al 19’, rispondono Taremi su rigore al 31’ e Uribe al 68’; inutile il gol del 2-2 al 95’ di Cataldi. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSS

Advertising

ilfaroonline : Il Porto pareggia all’Olimpico: finisce al playoff l’avventura della Lazio in Europa League - pasquinodel900 : @OfficialSSLazio Danilo pareggia un cazzo che sul goal del Porto l'ha fatta piccola la cazzata!! - persemprecalcio : ????La #Lazio esce dall’#EuropaLeague con un rocambolesco 2-2. #Immobile e #Cataldi non bastano alla squadra di… - calsciomercato : Atalanta vince 0-3 in Grecia e va agli ottavi di finale di UEL Lazio pareggia in casa con il porto ma viene elimina… - sportli26181512 : Lazio fuori dall'Europa: il Porto fa 2-2 all'Olimpico e passa il turno: Lazio fuori dall'Europa: il Porto fa 2-2 al… -