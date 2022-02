Il Parlamento italiano condanna Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Immediata la reazione del Primo ministro Mario Draghi e dei vari esponenti di partito. L’azione militare della Russia ha subito una condanna dalle varie parti politiche. Intanto, il Premier andrà a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario e tra poche ore si terrà il G7. Ci sarà anche un incontro del CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Una condanna verbale che deve trasformarsi in azione contro Putin Ingiustificato e ingiustificabile, queste le parole di condanna usate dal Primo ministro Mario Draghi in riferimento all’azione di Putin. Egli ha anche auspicato un intervento immediato della NATO. Nel frattempo, sui profili social, i parlamentari e membri di partito si esprimono sulla situazione. Anche Giorgia Meloni, leader del partito di opposizione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Immediata la reazione del Primo ministro Mario Draghi e dei vari esponenti di partito. L’azione militare della Russia ha subito unadalle varie parti politiche. Intanto, il Premier andrà a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario e tra poche ore si terrà il G7. Ci sarà anche un incontro del CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Unaverbale che deve trasformarsi in azione controIngiustificato e ingiustificabile, queste le parole diusate dal Primo ministro Mario Draghi in riferimento all’azione di. Egli ha anche auspicato un intervento immediato della NATO. Nel frattempo, sui profili social, i parlamentari e membri di partito si esprimono sulla situazione. Anche Giorgia Meloni, leader del partito di opposizione, ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Nonostante le reiterate e molteplici richieste provenienti da Fratelli d’Italia, #Draghi snobba il Parlamento itali… - FratellidItalia : ?? Draghi dovrebbe spiegare a quest’aula perché non ha speso la sua presunta autorevolezza. In una vicenda di questa… - SimonaMalpezzi : Il Parlamento italiano sia unito e tutte le forze politiche condannino con fermezza e senza alcun distinguo il grav… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Il risveglio di questa mattina è un triste ritorno al passato dell’#Europa. Il Parlamento italiano in queste ore dramm… - BonomiAllegra : @EnricoLetta Dopo aver mandato Di Maio a Mosca direi che qualunque iniziativa del Parlamento Italiano farebbe ridere... Lasci perdere. -