Il parco Nazionale del Cilento va verso la sostenibilità | postazioni bike sharing

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 24 febbraio 2022) di Erika Noschese Ildelsempre più sostenibile, non solo a livello energetico ma anche con la mobilità. È in atto, in queste settimane, una vera e propria rivoluzione, a partire dall’efficientamento energetico attrapolitiche virtuose per quell’autonomia energetica che oggi diventa indispensabile. Importante novità riguarda proprio la mobilità: si sta lavorando alcon 35e con una delle reti più grandi d’Europa e dotare tutti i Comuni di colonnine per la ricarica di auto elettriche. “Su questo tema, veramente sono tante le iniziative che stiamo mettendo in campo, a cominciare dalla mobilità sostenibile rispetto alla quale stiamo dando segnali concreti”, ha dichiarato Tommaso Pellegrino, presidente dell’Ente ...