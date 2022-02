Il Napoli vuole il centrocampista | il Verona fissa il prezzo!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli occhi di Cristiano Giuntoli sono già puntati sul calciomercato estivo. Tanti i nomi accostati alnelle ultime settimane, fra cui spicca quello di Adrien Tameze. Ilsta disputando una stagione di altissimo livello, con 4 gol siglati in 26 presenze che lo hanno reso un insostituibile per Tudor. Foto: Getty Images- Adrien Tameze L’interesse per Tameze: è un’occasione di mercato? Secondo quanto riporta il quotidiano L’Arena, tra i club in coda per lui c’è sicuramente il. La valutazione di Tameze fatta dagli scaligeri sembra attestarsi intorno ai 7 milioni di euro: una cifra bassa, frenata dai 28 anni compiuti dal calciatore. Proprio per questo, tanti club stanno pensando a lui come un’occasione di mercato da cogliere.