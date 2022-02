Il Napoli ritrova Insigne e Politano, Lazio senza Pedro e Zaccagni. E l’Atalanta va nel fortino greco (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un Napoli che parte col pareggio, una Lazio che parte con una sconfitta e un’Atalanta che deve difendere la vittoria. Non si fanno mancare niente le italiane impegnate nello spareggio di Europa League rispettivamente contro Barcellona, Porto e Olympiakos. Al ‘Maradona’ Spalletti ritrova Politano e Insigne, con Osimhen che si prepara a punire i blaugrana per le tante occasioni sciupate all’andata nell’1-1 finale. Su tutti è Ferran Torres il calciatore che deve farsi perdonare la poca lucidità sotto porta. “È molto esigente con se stesso – ha detto il tecnico del Barcellona, Xavi sul nuovo acquisto –. So che i gol arriveranno“. Il Napoli è imbattuto da quattro gare interne di Europa League contro club spagnoli (V1 P3) e non vuole interrompere la tradizione contro un Barcellona che ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Unche parte col pareggio, unache parte con una sconfitta e un’Atalanta che deve difendere la vittoria. Non si fanno mancare niente le italiane impegnate nello spareggio di Europa League rispettivamente contro Barcellona, Porto e Olympiakos. Al ‘Maradona’ Spalletti, con Osimhen che si prepara a punire i blaugrana per le tante occasioni sciupate all’andata nell’1-1 finale. Su tutti è Ferran Torres il calciatore che deve farsi perdonare la poca lucidità sotto porta. “È molto esigente con se stesso – ha detto il tecnico del Barcellona, Xavi sul nuovo acquisto –. So che i gol arriveranno“. Ilè imbattuto da quattro gare interne di Europa League contro club spagnoli (V1 P3) e non vuole interrompere la tradizione contro un Barcellona che ...

