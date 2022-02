Il Napoli prende un’im-Barçata al Maradona. Finisce 4-2. Ecco le pagelle degli azzurri (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Napoli non la spunta contro il Barcellona al Maradona. Va sotto già di 2 gol nei primi 13', Insigne a segno dal dischetto accorcia, ma il Barcellona non concede... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilnon la spunta contro il Barcellona al. Va sotto già di 2 gol nei primi 13', Insigne a segno dal dischetto accorcia, ma il Barcellona non concede...

Advertising

Pall_Gonfiato : Il Napoli prende un’im-Barçata al Maradona. Finisce 4-2. Ecco le pagelle degli azzurri - sportface2016 : Lezione durissima per il #Napoli, il #Barcellona si prende il Maradona - Cl3avy : Se il napoli prende il 5 mi metto un cetriolo nel culo - araujopampanin : @SotterraneiPop Ah ecco, avevi scritto 'sono'. Si, decisamente, il napoli non farà mai quello step in più, ha degli… - ChZizzari : Carmine salvato e Napoli che prende il cazzo Godo -