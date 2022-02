IL MALE NON ESISTE dal 10 marzo al cinema (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 10 marzo finalmente nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, arriva IL MALE NON ESISTE, ultimo capolavoro del pluripremiato regista iraniano Mohammad Rasoulof, vincitore dell’Orso d’Oro come Miglior Film alla Berlinale 70. Quale tematica affronta “Il MALE non ESISTE”? Un film simbolo, unico e straordinario, che solleva dilemmi morali universali che scuotono le coscienze e impongono una riflessione profonda sul tema della pena di morte e della responsabilità delle persone coinvolte nella sua esecuzione. Le storie Quattro storie, collegate da un sottile filo rosso, affrontano una questione fondamentale della società iraniana e di tutti quei paesi costretti, da imposizioni governative, ad accettare la pena di morte come pratica costante e consolidata. Sinossi Iran, oggi. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 10finalmente nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, arriva ILNON, ultimo capolavoro del pluripremiato regista iraniano Mohammad Rasoulof, vincitore dell’Orso d’Oro come Miglior Film alla Berlinale 70. Quale tematica affronta “Ilnon”? Un film simbolo, unico e straordinario, che solleva dilemmi morali universali che scuotono le coscienze e impongono una riflessione profonda sul tema della pena di morte e della responsabilità delle persone coinvolte nella sua esecuzione. Le storie Quattro storie, collegate da un sottile filo rosso, affrontano una questione fondamentale della società iraniana e di tutti quei paesi costretti, da imposizioni governative, ad accettare la pena di morte come pratica costante e consolidata. Sinossi Iran, oggi. ...

Advertising

OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - vaticannews_it : #24febbraio #Ucrainarussia 'Mi trovo ancora a #Lviv. Abbiamo bisogno della preghiera per aiutarci a non cedere al… - UKRinIT : Ad oggi,i nostri paesi si trovano su lati diversi della storia mondiale.????ha intrapreso una strada del male, ma ????… - moon7kk : hai un ultima occasione. se mi dai buca finisce. non perché mi hai gia dato buca è perché potrei starci troppo male la prossima volta. - MirellaBat : RT @djsabbs: Non è così male questo capolinea. #milano #sunset #nofilter -