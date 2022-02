Il grido della comunità ucraina da Roma: "Fermate Putin, salvate il nostro Paese" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stasera la bandiera blu e gialla sul Colosseo "Non è ancora morta l'ucraina, né la sua libertà. A noi, giovani fratelli, il destino sorriderà ancora". I versi dell'inno nazionale sembrano scritti per questi giorni. Li intonano gli ucraini d'Italia, radunati a Roma di fronte alla stazione metro di Castro Pretorio. È un canto solenne, che infonde un senso … Leggi su it.mashable (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stasera la bandiera blu e gialla sul Colosseo "Non è ancora morta l', né la sua libertà. A noi, giovani fratelli, il destino sorriderà ancora". I versi dell'inno nazionale sembrano scritti per questi giorni. Li intonano gli ucraini d'Italia, radunati adi fronte alla stazione metro di Castro Pretorio. È un canto solenne, che infonde un senso …

MashableItalia : Il grido della comunità ucraina da Roma: 'Fermate Putin, salvate il nostro Paese' #RussiaUcraina #ucrainarussia… - CiociariaO : Donna vessata anche davanti al figlio: il grido di aiuto non resta inascoltato Divieto di avvicinamento alla conviv… - imhuggiingniall : RT @7HEREYOUARE: Cos'è la guerra? No, la guerra non è solo armi e carri armati. È anche paura, sofferenza, grido, ricerca costante di una s… - bonko89 : @DanieleGianca @ilragazzotopo Lo so ma è ovvio che l'ucraina sta giustamente cercando di fare capire la pericolosit… - 7HEREYOUARE : Cos'è la guerra? No, la guerra non è solo armi e carri armati. È anche paura, sofferenza, grido, ricerca costante d… -