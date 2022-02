Il grido dei brasiliani dello Shakhtar Donetsk e della Dinamo Kiev | “Aiutateci a lasciare il Paese” video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Speriamo che le autorità brasiliane ci possano aiutare a rientrare a casa. Chiediamo aiuto perché tantissime persone hanno lasciato la città. Le frontiere sono chiuse, lo spazio aereo è chiuso, non si sa come poter partire. Chiediamo appoggio al governo brasiliano perché ci possa aiutare e speriamo che possiate aiutarci ailil prima possibile”. E’ l’appello lanciato dai giocatoriin unmessaggio lanciato sui social.drammatico deiIl ...

Libertà, democrazia e dirittipopoli sono valori che ci spingono a missioni di solidarietà che ... Unlanciato per soccorrere le famiglie ucraine coinvolte dagli attacchi sferrati dalla Russia ...E' ildi allarme di Stefano De Lillo, medico di Medicina Generale e vicepresidente dell'Ordinemedici e degli odontoiatri di Roma e provincia, in una intervista all'agenzia Dire. C'è un ..."Le autorità brasiliane ci aiutino a rientrare a casa". I numerosi giocatori brasiliani di Shakhtar e Dinamo Kiev si sono riuniti insieme alle loro famiglie in un hotel della capitale ucraina e hanno ...L’associazione crea una rete per cercare di tenere informate le famiglie italiane sulla situazione dei tanti amici ucraini. Svegliati in piena notte dalle notizie in arrivo da quella parte di Ucraina ...