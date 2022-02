Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – . Parola del premier Mario Draghi. Ecco che cosa afferma il presidente del consiglio sull’invasione russa in Ucraina: “È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi si impegna per la banda larga Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Brunetta promuove Draghi: “È la nostra assicurazione sulla vita” Draghi sulla BieloRussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Aiuti contro gli aumenti del gas, Draghi: “È necessario andare oltre” Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – . Parola del premier Mario Draghi. Ecco che cosa afferma il presidente del consiglio sull’invasione russa in Ucraina: “È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei eNato per rispondere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi si impegna per la banda larga Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Brunetta promuove Draghi: “È la nostra assicurazione sulla vita” Draghi sulla Bielo: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Aiuti contro gli aumenti del gas, Draghi: “È necessario andare oltre” Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra

