Il gas russo arriverà ancora. E Putin proverà a finanziarsi la guerra con i nostri soldi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Finanziare l’invasore. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor. Mi è cambiato il mondo. Per la prima volta da quando son nato (e son passati un po’ di decenni) mi sono trovato a contemplare l’idea che una guerra in Europa sia ancora possibile. Non è stata contemplazione serena. Arrivato a mezzogiorno ho cercato di allontanare l’incubo mettendomi a contemplare la mondanità dei mercati. E ho scoperto che gli incubi sono a volte capaci di ironia. I flussi di gas dall’Ucraina erano in aumento rispetto a ieri. E il prezzo era salito del 40 per cento o quasi. Roba che se continua così finisce che Putin non solo si finanzia l’invasione, ma pure ci guadagna (e magari la prossima volta che ha esigenze di cassa gli viene la tentazione di replicare). Per adesso è la ripetizione dello schema del 2014. Lui si riprende la Crimea, e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Finanziare l’invasore. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor. Mi è cambiato il mondo. Per la prima volta da quando son nato (e son passati un po’ di decenni) mi sono trovato a contemplare l’idea che unain Europa siapossibile. Non è stata contemplazione serena. Arrivato a mezzogiorno ho cercato di allontanare l’incubo mettendomi a contemplare la mondanità dei mercati. E ho scoperto che gli incubi sono a volte capaci di ironia. I flussi di gas dall’Ucraina erano in aumento rispetto a ieri. E il prezzo era salito del 40 per cento o quasi. Roba che se continua così finisce chenon solo si finanzia l’invasione, ma pure ci guadagna (e magari la prossima volta che ha esigenze di cassa gli viene la tentazione di replicare). Per adesso è la ripetizione dello schema del 2014. Lui si riprende la Crimea, e ...

CarloStagnaro : Gas russo: l'invasione cambia tutto, la priorità è liberarsi dalla dipendenza - GiovaQuez : Johnson (UK): 'Faremo pagare un prezzo salato a Mosca. Annunceremo le sanzioni più pesanti che abbiamo mai visto. C… - SkyTG24 : Bruegel: senza gas russo l'Ue avanti fino all'estate azzerando le riserve. E poi? - LouD__________ : @emmevilla Aspetta, non proprio…non si sta più comprando il gas russo (per ora) - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Prosegue ancora la corsa dei prezzi del gas dopo l'attacco russo all'#Ucraina. Al Ttf, il mercato di riferimento per lo… -