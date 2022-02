Il finale di Doc 2 avrà un colpo di scena spettacolare | che cosa sarà?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Stasera su Rai Uno Doc – Nelle tue mani concluderà la sua seconda stagione. Un bilancio in positivo per la fiction con Luca Argentero, che ha confermato l’ottimo andamento anche dall’esordio di un anno fa in piena pandemia. Oggi, in unorio da terza guerra mondiale, l’avventura del Doc della rete nazionale concluderà la sua annata felice e lascerà la Rai priva di una fiction dal successo consolidato che possa contrastare il Grande Fratello Vip 6, che fino alla fineil giovedì nel suo secondo appuntamento. Pierpaolo Spollon fa spoiler suldi stagione Uno degli attori di maggior successo emersi dalla fiction rai è sicuramente Pierpaolo Spollon, che ha al suo seguito un nutrito fan club. Il ragazzo, molto attivo sui social, interpreta il dottor Riccardo Bonvegna. Ormai presentissimo in tante trasmissioni per promuovere ...