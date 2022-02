Il Cio: «Condanniamo la Russia per non aver rispettato la tregua olimpica» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Cio condanna, con una nota ufficiale, la Russia per il mancato rispetto della tregua olimpica, che prevede, da sempre, la cessazione di qualsiasi manovra ostile nel periodo di svolgimento delle Olimpiadi. “Il Comitato Olimpico Internazionale condanna fermamente la violazione della tregua olimpica da parte del governo russo”. La tregua olimpica, reclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 2 dicembre 2021, con il consenso dei 193 Stati membri, dura dai sette giorni precedenti all’inizio dei Giochi (4 febbraio) e si conclude sette giorni dopo la chiusura dei Giochi Paralimpici (20 marzo). Il presidente del Cio, Thomas Bach, dichiara: “Ribadiamo il nostro appello per la pace, già fatto alle cerimonie di apertura e di chiusura dei Giochi Olimpici. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Cio condanna, con una nota ufficiale, laper il mancato rispetto della, che prevede, da sempre, la cessazione di qualsiasi manovra ostile nel periodo di svolgimento delle Olimpiadi. “Il Comitato Olimpico Internazionale condanna fermamente la violazione dellada parte del governo russo”. La, reclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 2 dicembre 2021, con il consenso dei 193 Stati membri, dura dai sette giorni precedenti all’inizio dei Giochi (4 febbraio) e si conclude sette giorni dopo la chiusura dei Giochi Paralimpici (20 marzo). Il presidente del Cio, Thomas Bach, dichiara: “Ribadiamo il nostro appello per la pace, già fatto alle cerimonie di apertura e di chiusura dei Giochi Olimpici. ...

