IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI ANNUNCIA LE CANZONI DELLA TERZA PUNTATA (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono nove le maschere che si sfidano nella TERZA PUNTATA de “Il CANTANTE MASCHERATO”, in onda venerdì sera su Rai1, guerra Russia-Ucraina permettendo. Nello show di MILLY CARLUCCI, reduce dai soddisfacenti ascolti delle prime due emissioni, si partirà con uno spareggio. La TERZA PUNTATA del CANTANTE MASCHERATO si aprirà infatti con la sfida tra Drago e Pinguino. Chi perde si svelerà al grido di “Giù la maschera!”. Finora abbiamo visto gli svelamenti di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti) e Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena). Chi si nasconderà sotto Drago e Pinguino? I giudici investigatori si stanno orientando verso Simone Di Pasquale e Pupo: saranno davvero loro? Vedremo poi le altre maschere in gara: ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono nove le maschere che si sfidano nellade “Il”, in onda venerdì sera su Rai1, guerra Russia-Ucraina permettendo. Nello show di, reduce dai soddisfacenti ascolti delle prime due emissioni, si partirà con uno spareggio. Ladelsi aprirà infatti con la sfida tra Drago e Pinguino. Chi perde si svelerà al grido di “Giù la maschera!”. Finora abbiamo visto gli svelamenti di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti) e Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena). Chi si nasconderà sotto Drago e Pinguino? I giudici investigatori si stanno orientando verso Simone Di Pasquale e Pupo: saranno davvero loro? Vedremo poi le altre maschere in gara: ...

Advertising

bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI ANNUNCIA LE CANZONI DELLA TERZA PUNTATA - DenisamariaZ : RT @harvey29000: @bimbadiziamara Purtroppo fermando le trasmissioni non cambierà niente. La guerra non finirà domani e le notizie le danno… - Reality_House : Il preferito di #RealityHouse de #IlCantanteMascherato ?? Vota la maschera ???? - fabriziomico : È comunque retorica spicciola star lì a sindacare sul fatto che stasera Canale 5 faccia finta di nulla e mandi ugua… - Lagunaparty : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: DUETTI, CONFRONTO MALGIOGLIO-LOPEZ, IVA ZANICCHI IN GIURIA -