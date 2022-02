Il bollettino Covid di oggi 24 febbraio 2022 | i nuovi contagi e i focolai regione per regione

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Coronavirus, ildigiovedì 24. Il ministero della Salute come di consueto renderà noti tutti gli ultimi dati sull'andamento della pandemia in Italia tra le 17 e le 18. Riporteremo qui tutti gli aggiornamenti su...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @infoitinterno: Il bollettino Covid dell'Emilia Romagna, dati e contagi del 24 febbraio 2022 - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Abruzzo, 1.328 contagi: bollettino 24 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid della regione, 5 morti https://t.co… - telodogratis : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 febbraio - telodogratis : Covid oggi Abruzzo, 1.328 contagi: bollettino 24 febbraio - AostaNews24 : Bollettino Covid del 24 febbraio: 39 i nuovi positivi, 39 i guariti. Situazione stabile -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Sky Tg24

In allegato, ildi aggiornamento- 19 di giovedì 24 febbraio 2022. Allegati:DI AGGIORNAMENTO 0621.pdf IndietroNelodierno della provincia di Ragusa ci sono altri 2 decessi. Le vittime sono: una donna di 55 anni di Ragusa, vaccinata con 2 dosi, deceduta all'ospedale Maggiore di Modica e un uomo di ...(Adnkronos) - Sono 5.361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 17 decessi. A Roma ...Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi mercoledì 23 febbraio per il Comune di Sona registra un numero di ricoverati invariato rispetto a ieri (1 complessivi). Si registrano 6 positivi in meno ...