Il Barcellona passeggia al Maradona | ma il gol di Piquè è irregolare FOTO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilvince e dilaga contro il Napoli, vincendo allo stadio2-4. La squadra di Xavi surclassa quella di Spalletti e passa il turno di Europa League meritatamente. Eppure il Napoli aveva reagito al doppio svantaggio, il gol di Insigne su rigore aveva dato un lampo di speranza agli azzurri, spento dal gol di Piqué sul finire del primo tempo. Un gol viziato da un netto fuorigioco di Aubameyang che non tocca il pallone, ma che senza alcun dubbio dà fastidio nella visuale a Meret. La posizione di fuorigioco di Aubameyang.Insigne e gli altri provano a protestare, ma per l’arbitro russo Karasev ed il Var è tutto regolare e quindi il gol viene convalidato. Eppure rivedendo le immagini il fuorigioco di Aubameyang in Napoli-sembra abbastanza evidente. Al termine del match Spalletti ha ammesso la forza del Barça, ma ...

