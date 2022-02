Il Barcellona cancella la trasferta in Russia della sua squadra di basket

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In virtù di quanto sta accadendo in Ucraina dopo l’attacco da parte, ilha deciso dire lainsuadiper la sfida di Eurolega. Lo comunica il club sul suo sito ufficiale. FC Barcelona informa che non si recherà a San Pietroburgo alla luce delle ultime informazioni sul conflitto trae Ucraina. Nel pomeriggio sono previsti diversi incontri per prendere la decisione appropriata in merito ai piani di viaggio. Laha due partite in programma sul suolo russo, questo venerdì contro lo Zenit St Petersburg prima di una partita di domenica contro il CSKA Mosca. L'articolo ilNapolista.

