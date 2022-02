Ibrahimovic punta il Napoli: è ancora infortunato, l’obiettivo è esserci il 6 marzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il tendine d’Achille è un brutto cliente per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ancora fermo per infortunio, il peso dell’attacco rossonero – per la sfida di campionato di domani con l’Udinese ma anche per il derby – sarà di nuovo sulle spalle di Olivier Giroud. Niente da fare per la gara di campionato di domani con l’Udinese, e si sapeva, ma niente da fare neppure per il derby. l’obiettivo di tornare in campo il primo marzo in coppa Italia contro l’Inter pare sfumato e Zlatan Ibrahimovic dovrà aspettare ancora prima di sfogare in campo tutta la sua rabbia positiva. Se Giroud, dopo tanti guai, si sta trasformando in un punto fermo per Pioli, il vero irrinunciabile è Leao. Il portoghese s’è detto carico a Milan Tv, il coro coniato dalla curva sud lo esalta. Per puntare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il tendine d’Achille è un brutto cliente per Zlatan. Lo svedese èfermo per infortunio, il peso dell’attacco rossonero – per la sfida di campionato di domani con l’Udinese ma anche per il derby – sarà di nuovo sulle spalle di Olivier Giroud. Niente da fare per la gara di campionato di domani con l’Udinese, e si sapeva, ma niente da fare neppure per il derby.di tornare in campo il primoin coppa Italia contro l’Inter pare sfumato e Zlatandovrà aspettareprima di sfogare in campo tutta la sua rabbia positiva. Se Giroud, dopo tanti guai, si sta trasformando in un punto fermo per Pioli, il vero irrinunciabile è Leao. Il portoghese s’è detto carico a Milan Tv, il coro coniato dalla curva sud lo esalta. Perre ...

