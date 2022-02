I russi alle porte di Kiev: la manovra a tenaglia delle forze di Mosca (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conflitto in Ucraina scatenato nella notte dalla russia sembra ormai avere degli obiettivi ben precisi: i primi carri armati partiti dalla Crimea sono giunti alla foce del fiume Dnepr, le forze partite dal Donbass stanno avanzando da oriente, uno sbarco anfibio risulta essere confermato nella costa ucraina del Mare di Azov, dove si trova InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conflitto in Ucraina scatenato nella notte dallaa sembra ormai avere degli obiettivi ben precisi: i primi carri armati partiti dalla Crimea sono giunti alla foce del fiume Dnepr, lepartite dal Donbass stanno avanzando da oriente, uno sbarco anfibio risulta essere confermato nella costa ucraina del Mare di Azov, dove si trova InsideOver.

