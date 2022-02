«I nuovi jihadisti arrivano dai Balcani e reclutano giovani in cerca di identità»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) È online il nuovo saggio di Andrea Manciulli sul terrorismo. «Toscana non immune: basta un pc per radicalizzarsi»

myAfrica2021 : La Kamikaze L’incredibile storia di una donna costretta dai jihadisti a indossare una cintura esplosiva. Sopravviss… -

...cristiani copti egiziani e del loro compagno di lavoro ghanese trucidati da carneficinel ... Intuizioni che oggi, nel contesto segnato da nuoce crisi econflitti, sono riaffiorate ad ...L'8 novembre 2021, il primo ministro ivoriano, Patrick Achi, ha annunciatoinvestimenti per ... dove operano gruppiaffiliati allo Stato Islamico e ad al - Qaeda, i quali, in alcune ...In risposta all’annuncio del progressivo ritiro dei militari francesi i due gruppi jihadisti dell’area – lo Stato Islamico ... Burkina Faso), causando almeno 40 vittime tra i civili. Riguardo al nuovo ...Le forze francesi sono giunte nel 2013 per riprendere il controllo dell’Azawad, la parte settentrionale del paese in mano ai jihadisti, attraverso le operazioni ... ed ora sono emersi nuovi timori per ...