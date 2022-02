I nostri militari | le basi Nato | i profughi |  che cosa può succedere adesso in Italia

Advertising

libellula58 : RT @erretti42: Stuolo di esperti strateghi militari e di specialisti di politica internazionale si alternano sui nostri schermi e sui maggi… - newsbynicoleab1 : #Ucrainarussia A Chernobyl, in Ucraina, si stanno fronteggiando truppe russe e ucraine. Zelenskyy ha scritto che… - ronzidante : RT @erretti42: Stuolo di esperti strateghi militari e di specialisti di politica internazionale si alternano sui nostri schermi e sui maggi… - Moonlightshad1 : RT @erretti42: Stuolo di esperti strateghi militari e di specialisti di politica internazionale si alternano sui nostri schermi e sui maggi… - ReginaFerrara : RT @Giorgia: Putin ha detto: “mi auguro che i nostri militari siano professionali” perchè, c’è professionalità nella guerra?? quando pensi… -

Ultime Notizie dalla rete : nostri militari

Zelenskyy ha scritto su Twitter che "istanno mettendo a rischio la vita per evitare che la tragedia del 1986 non si possa ripetere. Questa è una dichiarazione di guerra contro l'..."Isoldati stanno sacrificando la loro vita per evitare" un secondo disastro twitta Zelensky. alla periferia della capitale, colpendo due unitàucraine e provocando almeno 6 morti e ...ovvero non essere coinvolti in operazioni militari ed agire per le vie della diplomazia, del dialogo tra le parti in causa e nel rispetto del diritto internazionale. I presidi, organizzati dai ...Roma, 24 feb. (askanews) - Poche ore dopo l'inizio delle operazioni militari in Ucraina, il gruppo Meta - che raggruppa Facebook, Instagram, ...