I look delle celebrità per la prima giornata di Milano Fashion Week (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Milano Fashion Week riporta il glamour in passerella. Dopo le tappe di Parigi, New York e Londra, è la volta di Milano chiamare a raccolta le case di moda per mettere in piedi uno spettacolo favolosamente Fashion. E, com'è accaduto per i precedenti appuntamenti, anche per la settimana della moda milanese tantissime celebrità hanno raggiunto la città da ogni parte del mondo. Tra i VIP che invece bramavano il ritorno della Fashion Week ad un passo da casa ci sono sicuramente le sorelle Ferragni. Chiara e Valentina hanno presenziato alla prima giornata della settimana della moda milanese, documentando i propri look come da tradizione via social.

