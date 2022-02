I generali italiani scettici: Putin non vuole occupare l’Ucraina, solo trattare da una posizione di forza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Putin non vuole occupare l’Ucraina, vuole solo smilitarizzarla e poi trattare con la Comunità internazionale da una posizione di forza. È questa l’opinione di alcuni generali italiani alla luce degli ultimi avvenimenti bellici ma anche di fronte allo scenario di quelle che sono le forze in campo e alle possibilità che si prospettano realmente, aldilà delle reazioni di pancia. “Putin sta accerchiando l’Ucraina per cercare di fare in modo che accetti il cessate il fuoco arrivando a una trattativa, ma da una posizione di netta forza e superiorità“, spiega, parlando con l’Adnkronos il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022)nonsmilitarizzarla e poicon la Comunità internazionale da unadi. È questa l’opinione di alcunialla luce degli ultimi avvenimenti bellici ma anche di fronte allo scenario di quelle che sono le forze in campo e alle possibilità che si prospettano realmente, aldilà delle reazioni di pancia. “sta accerchiandoper cercare di fare in modo che accetti il cessate il fuoco arrivando a una trattativa, ma da unadi nettae superiorità“, spiega, parlando con l’Adnkronos il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, ...

Advertising

iside50 : RT @SecolodItalia1: I generali italiani scettici: Putin non vuole occupare l’Ucraina, solo trattare da una posizione di forza - SecolodItalia1 : I generali italiani scettici: Putin non vuole occupare l’Ucraina, solo trattare da una posizione di forza… - Tempo59 : RT @Tempo59: ,,,chi ha finanziato i Massoni Politici o Generali italiani voltafaccia e traditori,non avrebbe mai avuto il nullaosta per tal… - Tempo59 : ,,,chi ha finanziato i Massoni Politici o Generali italiani voltafaccia e traditori,non avrebbe mai avuto il nullao… - MarcelloLentin3 : @Pe_1801 Ovvio! Io sono stato nell'esercito per 12 anni e troppe volte ho visto generali pagati con fogli di viaggi… -