How I Met Your Father su Disney+, il trailer italiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) How I Met Your Father rinnovata la serie tv Hulu a maggio su Disney+ Nel mese di aprile 2021 la notizia di uno spinoff della nota comedy CBS, How I Met Your Mother ha sorpreso molti fan in giro per il mondo, anche se 20th Television stava provando ormai da anni a realizzare uno spinoff usando un punto di vista femminile. Hulu quindi è intervenuta, grazie al fatto che 20th Television oggi è parte dello stesso gruppo (Disney). How I Met Your Father è stata così ordinata direttamente a serie con Hilary Duff e Kim Cattrall che interpeta la versione adulta. La serie ha debuttato il 18 gennaio su HULU con i primi due episodi seguiti poi da un rilascio settimanale e arriva dall’11 maggio su Disney+ in Italia. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione portata a 20 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 febbraio 2022) How I Metrinnovata la serie tv Hulu a maggio suNel mese di aprile 2021 la notizia di uno spinoff della nota comedy CBS, How I MetMother ha sorpreso molti fan in giro per il mondo, anche se 20th Television stava provando ormai da anni a realizzare uno spinoff usando un punto di vista femminile. Hulu quindi è intervenuta, grazie al fatto che 20th Television oggi è parte dello stesso gruppo (Disney). How I Metè stata così ordinata direttamente a serie con Hilary Duff e Kim Cattrall che interpeta la versione adulta. La serie ha debuttato il 18 gennaio su HULU con i primi due episodi seguiti poi da un rilascio settimanale e arriva dall’11 maggio suin Italia. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione portata a 20 ...

Advertising

DisneyPlusIT : Oh, le storie che sentirete ?? Tutti gli episodi di How I Met Your Father arrivano dall'11 Maggio in esclusiva su… - DisneyPlusIT : Siete pronti a divertirvi come non mai? ?? Tutti gli episodi di How I Met Your Father saranno disponibili in esclusi… - ApneaWasTaken : RT @DisneyPlusIT: Oh, le storie che sentirete ?? Tutti gli episodi di How I Met Your Father arrivano dall'11 Maggio in esclusiva su #DisneyP… - HDblog : How I Met Your Father arriva il trailer ufficiale | Da maggio su Disney+ - zazoomblog : How I Met Your Father su Disney+ da maggio con tutti gli episodi il trailer ufficiale della serie con Hilary Duff -… -