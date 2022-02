Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Asiago passa a Cortina, vince Gherdeina, cadono Vipiteno, Fassa e Renon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutte sul ghiaccio le squadre della Alps Hockey League 2021-2022 per match importanti in vista della qualificazione ai quarti di finale dei Play-offs. Andiamo a vedere come sono andate le cose. MASTER ROUND Rittner Buam – HDD SIJ Acroni Jesenice 2-7: parte bene Renon con la rete di Sharp dopo soli 3:09, ma gli ospiti cambiano marcia e vanno addirittura sul 3-1 con Elo, Brus e Pence. Nel terzo periodo gli altoatesini accorciano con Ohler, ma la doppietta di Sotlar chiude ogni discorso. Il crollo prosegue addirittura fino al 2-7. SG Cortina Hafro – Migross Supermercati Asiago Hockey 1-2 dopo overtime: derby tiratissimo allo Stadio Olimpico, sbloccato dopo 23.56 da Finoro, prima che gli ampezzani trovino l’1-1 con Lacedelli al 46:57. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutte sulle squadre della2021-per match importanti in vista della qualificazione ai quarti di finale dei Play-offs. Andiamo a vedere come sono andate le cose. MASTER ROUND Rittner Buam – HDD SIJ Acroni Jesenice 2-7: parte benecon la rete di Sharp dopo soli 3:09, ma gli ospiti cambiano marcia e vanno addirittura sul 3-1 con Elo, Brus e Pence. Nel terzo periodo gli altoatesini accorciano con Ohler, ma la doppietta di Sotlar chiude ogni discorso. Il crollo prosegue addirittura fino al 2-7. SGHafro – Migross Supermercati1-2 dopo overtime: derby tiratissimo allo Stadio Olimpico, sbloccato dopo 23.56 da Finoro, prima che gli ampezzani trovino l’1-1 con Lacedelli al 46:57. La ...

