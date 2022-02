Highlights e gol Napoli-Barcellona 2-4 | playoff Europa League 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di2-4, match valido per il ritorno deidi. Al Maradona pesante lezione inflitta dai blaugrana che vincono con un poker firmato Jordi Alba, De Jong, Piqué e Aubameyang. Aveva provato a riaprirla Insigne su rigore, ma non c’è stato nulla da fare e solo Politano nel recupero segna il 2-4. Di seguito ecco le immagini salienti della partita. SportFace.

...AFP via Getty Images Corpo articolo L'Atalanta archivia la pratica Olympiacos grazie a undi ...: Atalanta - Olympiacos 2 - 1 I ritmi sono alti ma le due squadre faticano a trovare spazi. ...: Porto - Lazio 2 - 1 A poco più di 20 minuti dalla fine, però, il Porto trova ildel sorpasso. Super giocata di Taremi per Uribe, che controlla di petto e di sinistro fa centro. La ...Video Gol e Highlights Olympiacos-Atalanta 0-3, Ritorno Spareggi Play-off Europa League: doppietta di Malinovskyi e rete di Maehle. L’Atalanta batte l’Olympiacos al Georgios Karaiskakis Stadium di Ate ...Turno infrasettimanale in Serie C - Girone B - con la Lucchese di Guido Pagliuca che si appresta a ospitare la Virtus Entella di Gennaro Volpe.