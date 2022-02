“Hanno cercato di uccidermi”: Britney Spears denuncia la Tri Star Entertainment (Di giovedì 24 febbraio 2022) Britney Spears è pronta a fare causa alla Tri Star Sports & Entertainment, la società di gestione aziendale che ha avuto un ruolo molto importante durante il periodo di conservatorship alla quale la pop Star è stata sottoposta. Nello specifico, Spears ha accusato Lou Taylor e Robin Greenhill di aver tentato di ucciderla quando lei ha minacciato di fare causa alla compagnia. La popStar ha denunciato tutto sui social, raccontando di un incontro avuto con Taylor, a capo della Tri Star e Greenhill, sua ex manager, nel 2008, poco prima di essere privata della gestione dei suoi beni. Vi raccomandiamo... Britney Spears e la lite con la sorella Jamie Lynn: "Sta sfruttando ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022)è pronta a fare causa alla TriSports &, la società di gestione aziendale che ha avuto un ruolo molto importante durante il periodo di conservatorship alla quale la popè stata sottoposta. Nello specifico,ha accusato Lou Taylor e Robin Greenhill di aver tentato di ucciderla quando lei ha minacciato di fare causa alla compagnia. La pophato tutto sui social, raccontando di un incontro avuto con Taylor, a capo della Trie Greenhill, sua ex manager, nel 2008, poco prima di essere privata della gestione dei suoi beni. Vi raccomandiamo...e la lite con la sorella Jamie Lynn: "Sta sfruttando ...

