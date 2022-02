Guida astrologica per cuori infranti 2 | il ritorno su Netflix | le curiosità

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il prossimo 8 marzo torna sula serieper2: anticipazioni eDopo il successo dei mesi scorsi torna suuna delle serie più divertenti e curiose:per2. Il prossimo 8 marzo, giorno in cui si celebra la feste delle donne, farà capolinea sulla piattaforma di contenuti streaming più nota al mondo la nuova tornata di episodi della serie italiana, a distanza di pochissimo tempo dalla prima stagione, distribuita lo scorso 27 ottobre per la prima volta. Non c’è da stupirsi se è passato così poco tempo tra la prima e seconda stagione. Essendo infatti la seconda già stata girata in contemporanea alla prima, era molto ...

