Guerra Ucraina. Zelensky alla nazione: «Mantenete la calma. Stiamo lavorando e siamo pronti a tutto» – Il video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidente Zelensky si è rivolto questa mattina alla nazione a seguito dell’attacco militare da parte della Russia in diverse aree dell’Ucraina, come quella di Mariupol. Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, annuncia l’introduzione della legge marziale sull’intero territorio e di aver parlato con il Presidente americano Biden. Questa mattina il Presidente Putin ha annunciato un’azione militare nel Donbass. La Russia ha colpito le nostre infrastrutture e le nostre aree di confine. Abbiamo riscontrato diverse esplosioni. Stiamo introducendo la legge marziale su tutto il territorio del nostro Paese. Un minuto fa, ho parlato con il Presidente Biden. Gli Stati Uniti d’America hanno già iniziato le operazioni per il sostegno da parte della comunità ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidentesi è rivolto questa mattinaa seguito dell’attacco militare da parte della Russia in diverse aree dell’, come quella di Mariupol. Nel, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, annuncia l’introduzione della legge marziale sull’intero territorio e di aver parlato con il Presidente americano Biden. Questa mattina il Presidente Putin ha annunciato un’azione militare nel Donbass. La Russia ha colpito le nostre infrastrutture e le nostre aree di confine. Abbiamo riscontrato diverse esplosioni.introducendo la legge marziale suil territorio del nostro Paese. Un minuto fa, ho parlato con il Presidente Biden. Gli Stati Uniti d’America hanno già iniziato le operazioni per il sostegno da parte della comunità ...

