Guerra Ucraina, Shevchenko: «Siamo sotto attacco, aiutateci» (Di giovedì 24 febbraio 2022) . L'appello dell'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha pubblicato un post su Instagram per sostenere la propria nazione, che da stamattina è sotto attacco. LE PAROLE – «Questa mattina la Russia ha iniziato una Guerra su vasta scala. La mia gente e la mia famiglia sono sotto attacco. L'Ucraina e la sua popolazione vogliono la pace e l'integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La Guerra non è la risposta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

